Уральский завод после пожаров с аппаратами ИВЛ нанял адвоката за 60 млн руб

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Уральский приборостроительный завод, на котором собирали аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», загоревшиеся впоследствии в нескольких больницах, нанял адвокатов.

На сайте госзакупок 18 мая появилась заявка на 60 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей предприятие готово было выплатить исполнителю уже в течение ближайших дней. Контракт был заключён в этот же день.

В документе прописано, что контракт предполагает оказание услуг юридической помощи. Он действует с 18 мая по 31 декабря 2020 года, передаёт «КП-Екатеринбург».

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.