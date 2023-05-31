Mash: украинский шпион задержан у воинской части в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил о задержании украинского шпиона у воинской части РВСН в Тверской области. По информации канала, задержанный, которого подозревают в шпионаже и подготовке к диверсии, имел при себе рацию и четыре сотовых телефона. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash сообщает, что 43-летний Руслан намеревался скрытно пробраться на закрытую территорию части, однако был замечен караульным полком на подходе к части. По данным канала, при нем были три смартфона, один кнопочный телефон, переносная радиостанция, пауэрбанк и еда.

Мужчина прибыл в Россию из Хмельницкой области Украины и поселился в Селижарово в Тверской области, где продавал древесину. В ходе допроса он не стал отвечать на вопрос, что делал в 100 километрах от места жительства, сообщает Mash.

Ранее в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене был задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

В середине мая ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину арестовали, на нее заведено дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).