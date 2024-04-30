Украинский беспилотник атаковал «Газель» в российском регионе Гладков: ВСУ ударили по «Газели» на территории сельхозпредприятия под Белгородом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что в транспортном средстве выбиты стекла, посечен кузов. В результате происшествия никто не пострадал.

На территории сельскохозяйственного предприятия беспилотником ВСУ атакована «Газель». Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. Никто из мирных жителей не пострадал, в транспортном средстве выбиты стекла и посечен кузов, — сказал Гладков.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео удара украинского дрона по грузовику в селе Вознесеновка Белгородской области. Всего, как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, под удар попали три автомобиля, в том числе один трактор. Минобороны России эту информацию не комментировало. На кадрах видно, как беспилотник атакует грузовик, который едет по трассе. После попадания дрона в автомобиль звучит взрыв.

До этого пять дронов атаковали село Вознесеновка. Один из них попал в трактор на сельхозпредприятии. Еще один БПЛА ударил по движущимся по трассе грузовику и легковому автомобилю.