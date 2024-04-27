Удар дрона по грузовику в Белгородской области попал на видео Baza опубликовала видео удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Baza опубликовал видео удара украинского дрона по грузовику в селе Вознесеновка Белгородской области. Всего, как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, под удар попали три автомобиля, в том числе один трактор. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На видео видно, как беспилотник атакует грузовик, который едет по трассе. После попадания дрона в автомобиль звучит взрыв.

Ранее сообщалось, что пять дронов атаковали село Вознесеновка. Один из них попал в трактор в сельхозпредприятии. Еще один БПЛА ударил по движущимся по трассе грузовику и легковому автомобилю, никто не пострадал, рассказал Гладков. Также в результате атаки БПЛА повреждения получили торговый объект и «Газель». На местах работают оперативные службы, написал губернатор.

Позднее Гладков уточнил, что дрон-камикадзе упал на участок дороги белгородского села Вознесеновка и вызвал детонацию. В результате атаки пострадали пять человек, также повреждены три автомобиля. Среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка, которая получила осколочные ранения спины и руки. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупреждал, что российская противовоздушная оборона подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.