Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР Представительство ДНР: украинские военные за сутки 49 раз обстреляли Донбасс

Фото: МО Украины

Украинские войска 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 198 боеприпасов.

За последние сутки было зафиксировано 49 фактов обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований. На донецком направлении противник осуществил 27 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм. На горловском направлении — семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На волновахском — семь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. Всего было выпущено 198 единиц различных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Под обстрел украинских войск попали Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Михайловка, Новоселовка Вторая, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Степное, Егоровка, Никольское и Владимировка.

Также сообщается о ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны Украины было зафиксировано 48 обстрелов.

28 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что снаряд взорвался возле школы в поселке Суземка Брянской области во время обстрела со стороны ВСУ. Детей эвакуировали из здания. Известно, что школы Суземки не попали в список учреждений, которые перешли на дистанционное обучение с сентября 2022 года.