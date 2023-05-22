Украинские военные уничтожили жилой дом под Брянском Богомаз: ВСУ обстреляли село Соловьевка под Брянском

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли село Соловьевка Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки был полностью уничтожен один жилой дом, а также частично повреждена хозпостройка. Пострадавших нет.

Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Соловьевка. Пострадавших нет. В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее утром брянский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов село Хоромное. По его словам, в результате атаки загорелись один жилой дом и хозпостройка, пострадавших нет.

21 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что электроподстанция в деревне Рудня-Цата Брянской области подверглась атаке украинского беспилотника. По сведениям канала, разрушений и пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации SHOT, дрон сбросил на территорию подстанции один боеприпас. На месте были найдены его фрагменты, а также воронка, диаметром 10 см.