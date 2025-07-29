Уфимский подросток зажигательно станцевал на чужом авто и попал на видео В Уфе сняли на видео танцевавшего на чужом авто подростка

Танец уфимского подростка на чужом автомобиле попал на видео, которым поделился Telegram-канал «Башкирия Online». Инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения на улице Богдана Хмельницкого, говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как подросток забирается на багажник одной из машин, припаркованных возле подъезда, и начинает на нем танцевать. Другие дети, сопровождавшие мальчика, снимали происходящее на видео. После того как у авто сработала сигнализация, подростки спешно ретировались.

Ранее в Екатеринбурге во время празднования свадьбы жених вместе со своими друзьями станцевал лезгинку прямо на перекрестке улиц Машинной и Ткачей, вызвав своими действиями затор. Окончив танец, они сели по машинам и разъехались, однако им не удалось уйти от ответственности, так как видео инцидента попало к правоохранителям. Нарушители правопорядка были задержаны и приговорены к административным арестам и штрафам.

Кроме того, на видео засняли девушку, устроившую танцы на мемориальном комплексе в Кургане. По факту случившегося правоохранителями была начата проверка.