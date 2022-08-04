Учительница получила условный срок за дискредитацию армии Бывшая преподавательница пензенского училища Ирина Ген получила пять лет условно за фейки об армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая преподавательница иностранного языка ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Ирине Ген была осуждена на пять лет условно, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Пензы. Обвиняемой вменялось распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти.

Ленинский районный суд приговорил Ирину Ген к пяти годам лишения свободы условно, с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет, — сообщило издание.

55-летняя учительница английского языка высказала ученикам собственное отношение к спецоперации России на Украине. В это время одна из учениц включила диктофон и записала речь преподавателя, а затем запись попала в правоохранительные органы. В результате Ген уволилась из училища.

Статья о дискредитации ФС РФ была внесена в КоАП 4 марта на фоне спецоперации России на Украине, её активно применяют в российских регионах.

Ранее двое преподавателей учебных заведений города Миасс Челябинской области были уволены за дискредитацию Вооруженных сил России. Основанием для этого послужило то, что педагоги распространяли в Сети информацию, дискредитирующую российских военных, и привлекали внимание к протестным акциям против спецоперации на Украине.