Учительница из Подмосковья попросила Кадырова о помощи из-за угроз

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Учительница начальной школы из Подмосковья Наталья Носенко обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову из-за угроз со стороны родителей, которые являются уроженцами этого региона. Она рассказала Lenta.ru, что проблемы с ними начались с того момента, когда школьник получил двойку.

Ребенок и до этого был слабенький, но начал совсем плохо учиться и себя вести. Родители начали: зачем ты поставила двойку, ты такая-сякая, ты ее исправишь, это твоя двойка и так далее, — пояснила педагог.

По словам учительницы, в феврале 2023 года она отправилась на больничный. За это время из класса пропали конфеты. Тогда педагог решила провести классный час на тему воровства и объяснить ученикам, почему так поступать плохо. Родители были предупреждены о дополнительном занятии, но во время классного часа Носенко стали поступать звонки от отца мальчика.

Оставляю их после урока на классный час, начинает названивать папа этого ученика с просьбой, чтобы я отпустила ребенка, так как он не виноват. Я говорю, нет, не отпущу, классный час для всех, я не могу сейчас разговаривать, перезвоню позже. Он начал названивать во время классного часа, я не брала трубку. После того как классный час прошел, я всех отпустила, он прислал голосовое с угрозами: ходи и бойся, — рассказала учитель.

Реакции со стороны администрации школы на угрозы не последовало: педагогу предложили уволиться или извиниться. При этом Носенко отмечает, что родители также написали коллективное заявление на имя директора с просьбой перевести проблемного ребенка в другой класс или школу. Она отметила, что решила обратиться к Кадырову из-за того, что опасается за свою жизнь, так как отец ученика однажды приходил домой к родителям одноклассника и угрожал устроить перестрелку.

В Госдуме ранее разработали законопроект о защите чести и достоинства педагога. Автором инициативы стал вице-спикер ГД Борис Чернышов. По его словам, принципы государственной политики и правового регулирования необходимо дополнить инструментами, которые помогли бы учителю постоять за себя.