Госдума намерена встать на стражу личной жизни школьных учителей В Госдуме разработали законопроект о защите чести и достоинства педагога

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В Госдуме разработали законопроект о защите чести и достоинства педагога. Автором инициативы стал вице-спикер парламента Борис Чернышов, отметивший в разговоре с «Известиями», что принципы государственной политики и правового регулирования необходимо дополнить инструментами, которые помогли бы педагогу постоять за себя в случае вмешательства в его частную жизнь.

Вместе с этим средствами массовой информации приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий даже в тех случаях, когда эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью, — считает Чернышов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что педагоги несут ответственность перед всем обществом и имеют «моральные обязательства» перед ним, однако при этом престиж профессии учителя зафиксирован на низком уровне. Согласно опросу ВЦИОМ, респонденты оценили положение педагогов на 3,19 балла из пяти возможных.

Директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин считает, что эта тенденция связана с отношением к образованию как к услуге. Кроме того, эксперт указал на то, что у учителя теперь «огромное количество обязанностей», но «по сути, нет прав».