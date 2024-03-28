Участника ЧВК «Вагнер» подозревают в жестоком изнасиловании петербурженки В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании члена ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ранее судимый участник ЧВК «Вагнер» задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании местной жительницы, передает «Фонтанка». Его жертва пришла в поликлинику 26 марта, где у нее выявили сотрясение, черепно-мозговую травму и травмы половых органов.

Известно, что 40-летний подозреваемый освободился из Свердловской ИК-10 на 13 лет раньше назначенного ему срока. Свободу он получил, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». Известно, что он является гражданином Киргизии.

«Патрульный Петербурга» пишет, что мужчина был задержан в ночь на 27 марта. Ранее он был осужден на 18 лет по статьям об изнасиловании, о насильственных действиях сексуального характера и об убийстве с целью скрыть другое преступление. До этого на родине его приговаривали к 12 годам. Новое уголовное дело возбуждено по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Ранее сообщалось, что другой награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу. Он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо.