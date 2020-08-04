Трутнев опроверг создание игорной зоны на курортах Ставрополья

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Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что правительство не рассматривает вопрос создания игорной зоны на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае и никаких предложений по этому вопросу вносить не планируется. Ранее о возможном проекте такой территории говорил глава региона Владимир Владимиров.

Президент РФ Владимир Путин определил количество игорных зон, и его позиция, что давайте сначала эти игорные зоны разовьём до того состояния, в котором они будут приносить действительно эффект для экономики. Пока все игорные зоны, они в таком полузачаточном состоянии, хотя некоторый объём инвестиций в них существует, — цитирует РИА Новости Трутнева.

Он подчеркнул, что создавать в настоящее время новые игорные зоны нерационально.

Как писал NEWS.ru, первая российская игорная зона «Азов-Сити», расположенная в Щербиновском районе Краснодарского края, закрылась, как это и было предусмотрено распоряжением правительства страны. Местные власти обещают полную выплату компенсаций работникам. В «Азов-Сити» трудились около 2,5 тыс. человек, 470 из них — жители района. Изначально предполагалось, что «Азов-Сити» будет развиваться и как курорт. Однако после 2014 года взамен этой игорной зоне было принято решение открыть другую — в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня.