Три человека пострадали в ДТП из-за кота

Фото: vk.com/34mvd

В Волгоградской области кот стал причиной ДТП, в котором пострадали люди, сообщается на сайте регионального главка МВД. Три человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла в Киквидзенском районе на автодороге Самойловская — Шумилинская. Водитель автомобиля УАЗ заметил на проезжей части кота и попытался его объехать. Однако он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Помимо водителя в автомобиле находились двое пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Псковской области легковой автомобиль столкнулся с выбежавшим на трассу лосем. В результате ДТП животное погибло на месте, водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.

16 декабря в Хабаровском крае автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибли восемь человек и более 20 получили травмы.