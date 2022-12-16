Число жертв ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми

Фото: Соцсети

Число жертв ДТП с автобусом на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре возросло до восьми, заявила РИА Новости главврач Троицкой ЦРБ Светлана Кирдяшова. По ее словам, после операции в больнице скончался еще один пострадавший.

Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят, — рассказала Кирдяшова.

По ее словам, в Хабаровск автобусом отправили пострадавших, которым требуется проведение КТ и осмотр узких специалистов. Главврач также уточнила, что в Троицкой ЦРБ провели операции трем пострадавшим.

Авария произошла ранним утром 16 декабря в девяти километрах от поворота к селу Троицкое. Водитель автобуса, которым перевозились работники ООО «Амур Минералс», не справился с управлением. На повороте автобус съехал в кювет и упал на бок. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.