Два человека пострадали в ДТП с лосем в Псковской области

Фото: 60.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе в Псковской области. Иномарка столкнулась с животным на полном ходу, сообщает «Псковское агентство информации».

Лось в результате происшествия погиб на месте, водитель и пассажир автомобиля госпитализированы.

В Опочецком районе у деревни Маврино водитель автомобиля Volkswagen Tiguan сбил внезапно появившегося на дороге лося. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Лось погиб на месте, — говорится в сообщении издания.

Агентство приводит фото с места происшествия, где видно, что на капоте автомобиля имеется большая вмятина, лобовое стекло выбито, крыша иномарки помята.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в ДТП на трассе М-10 под Санкт-Петербургом. Микроавтобус врезался в силовое ограждение дороги у деревни Болотница.