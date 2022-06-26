Под Петербургом микроавтобус врезался в дерево, погибли двое детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое детей погибли в ДТП на трассе М-10 под Санкт-Петербургом, пишет «Фотнтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Микроавтобус врезался в силовое ограждение дороги у деревни Болотница.

Вечером 26 июня микроавтобус «Вольво 750», не справившись с управлением, врезался в силовое ограждение на трассе М-10 у деревни Болотница. В результате скончались двое малолетних детей, — сообщает издание.

26 июня в Мухоршибирском районе Бурятии произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали 12 человек, четверо из которых дети. Трое пассажиров получили тяжелые травмы и доставлены в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.