Три человека госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Бурятии Автобус с буддийскими паломниками перевернулся по дороге к Лику Богини Янжимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека попали в больницу после ДТП в Бурятии, сообщает РИА Новости. Как отмечается, недалеко от села Максимиха Баргузинского района перевернулся пассажирский микроавтобус с паломниками. В момент аварии в нем находилось восемь человек. Они направлялись в сторону Лика Богини Янжимы — одной из известных буддийских святынь в регионе.

Водитель Fiat Ducato не справился с управлением. Предварительная причина — гололед. В автобусе находилось восемь человек. Троих из них доставили в Усть-Баргузинскую участковую больницу для установления диагноза, — сообщили агентству в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Как отмечается, одна пострадавшая госпитализирована с переломом ключицы. Еще у двух человек закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее двое человек погибли в ДТП в Приморье. Автобус с туристами, направлявшийся из КНР в Уссурийск, съехал в кювет. Среди погибших только российские туристы. Еще 13 человек госпитализированы с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. В салоне находилось 52 человека. Шесть человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Как отмечается, водитель был трезв.