https://static.news.ru/photo/5b65d292-e5d6-11e9-9fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

Два девятилетних мальчика из Саранска отправились в Чернобыль после просмотра одноимённого сериала. Полицейские нашли их уже через полтора часа в центре города.

Детей искали всем личным составом УВД Саранска. Мальчики из благополучных семей, ранее из дома не убегали. К счастью, родители дали очень чёткое описание, во что были одеты ребята, — сообщили РИА Новости в республиканском управлении МВД.

Как стало известно, третьеклассники пришли из школы домой, переоделись, уложили в рюкзаки одежду и спички и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку родителям о том, что уехал.

Как писал News.ru, поиски 14-летней школьницы Марии Игнариной ведутся в Казани. Она пропала после того, как убежала из дома в тапочках и футболке. По словам матери, в ближайшие дни у девочки должен был быть пробный ОГЭ, и она сильно волновалась, отказывалась идти в школу. За неделю жительница Казани обошла всех знакомых и друзей дочери, обратилась в полицию и волонтёрские поисковые организации, но так и не нашла Марию.