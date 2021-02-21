Траулер подал сигнал бедствия в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/608e0b7a-7448-11eb-aeb5-96000091f725_660.jpg Фото: нордвест.рф

Рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море. У судна проблемы с двигателем. На его борту находится 10 человек.

Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 км от полуострова Рыбачий, — цитирует «Интерфакс» сообщение источника в морском координационно-спасательном центре.

На борту судна, которое принадлежит компании Nord West float, находятся 10 человек. Их состояние удовлетворительное. К месту инцидента направлены спасатели для буксировки.

Ранее траулер «Онега» затонул в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём слало известно 28 декабря. В состав его экипажа входили 19 человек, из которых спасены были только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

По факту гибели судна было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Предполагается, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения или в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период.

Как писал NEWS.ru, траулер находится на глубине порядка 120 метров. Предполагается, что все тела пропавших рыбаков могут находиться на его борту.