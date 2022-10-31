Толпа мигрантов насмерть забила мужчину в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошло смертельное избиение 30-летнего мужчины группой мигрантов, передает «Mash на Мойке». Источник опубликовал соответствующие кадры. На них видно, как толпа преступников наносит многочисленные удары по лежачему мужчине бейсбольными битами. Сообщается также и о втором потерпевшем, он находится в больнице с колото-резаными ранами.

Как указывает издание, инцидент произошел на Садовой улице, а сам конфликт вспыхнул в ресторане. Когда все участники драки оказались на улице, они вооружились бейсбольными битами и острыми предметами. Двое пострадавших были госпитализированы, один из них находился в состоянии клинической смерти, позднее он скончался.

У выжившего мужчины зафиксирована колото-резаная рана бедра и геморрагический шок.

По информации Mash, двое нападавших мигрантов попытались в спешке покинуть город, однако их автомобиль остановили под Тверью, их вернут в Санкт-Петербург. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека.

Ранее выяснилось, что в Подмосковье пара мигрантов напала на полицейского после суда о депортации из России. Инцидент произошел после слушания дела по жалобе мигрантки одной из стран Запада на решение о выдворении за пределы страны, ход которого сопровождался скандалом, а супруг женщины был удален из зала суда за свое поведение. После окончания судебного заседания женщина и ее муж дождались полицейского, который работал в отделе по контролю за мигрантами, и напали на него.