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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что только 43 человека из 212 заболевших COVID-19 посещали европейские страны.

43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны, — говорится в сообщении штаба.

Как писал NEWS.ru, значительная часть новых случаев инфицирования коронавирусом в Москве приходится на молодых людей. 30 марта в Москве поставлено ещё 212 диагнозов COVID-19. Среди новых заболевших 17 детей, 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет.

По данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе. За сутки выписаны по выздоровлению два человека. За весь период по России выздоровело 66 человек. За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерли девять человек.