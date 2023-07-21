Тело второго погибшего извлекли из-под завалов в колонии под Екатеринбургом

Фото: sverdlovsk.sledcom

Осмотр места происшествия

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в исправительной колонии № 5, передает ТАСС со ссылкой на управление регионального СКР. Им оказался сотрудник подрядной организации, которая проводила ремонт в учреждении ФСИН, когда там обрушилась крыша.

Тело второго погибшего рабочего найдено сегодня утром под завалами. В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав — по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — рассказали в пресс-службе УСКР.

Днем 20 июля обрушилась крыши цеха на территории исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Свердловской области. Следственный отдел по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.

21 июня в центре Москвы у одного из многоквартирных домов обрушилась крыша. Обломки провалились прямо в квартиру, в момент происшествия в ней находились жильцы с животными. Никто не пострадал.