Тело младенца нашли на полигоне бытовых отходов СК РФ: на Камчатке на мусорном полигоне найдено тело младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело младенца было найдено на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Следственный комитет назначил комплекс необходимых судебных экспертиз.

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