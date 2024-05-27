Тела пяти погибших обнаружены на катере у острова Тонкий на Байкале СК: катер телами пяти человек обнаружен у острова Тонкий на Байкале

В Бурятии на озере Байкал обнаружен катер с телами пяти человек, сообщила в Telegram пресс-служба СК РФ. Возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

По предварительным данным, 26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пяти человек, не подающих признаков жизни. Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двух 14-летний девочек в бане в Саратовской области. Инцидент проходит по статье о причинении смерти по неосторожности. Все произошло в воскресенье, 21 апреля, в селе Ивановка. По данным следствия, в помещении скопился угарный газ из-за неосторожного обращения с дровяной печью — у нее оказался перекрыт дымоход. В результате находившиеся в бане девочки скончались. Расследование находится на контроле исполняющего обязанности руководителя регионального управления Дмитрия Костина.