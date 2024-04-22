Две девочки задохнулись в бане под Саратовом СК: возбуждено уголовное дело после гибели двух школьниц в бане под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух 14-летний девочек в бане в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. В ведомстве уточнили, что инцидент проходит по статье о причинении смерти по неосторожности.

Все произошло в воскресенье, 21 апреля, в селе Ивановка. По данным следствия, в помещении скопился угарный газ из-за неосторожного обращения с дровяной печью — у нее оказался перекрыт дымоход. В результате находившиеся в бане девочки скончались.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование находится на контроле исполняющего обязанности руководителя регионального управления Дмитрия Костина.

Также сообщалось, что в подмосковной деревне Мартемьяново шестилетняя девочка погибла от случайного выстрела из пневматического пистолета. Инцидент произошел, когда отца семейства навещал друг. Мужчины вместе с ребенком вышли на улицу пострелять. Когда гость передавал оружие, оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца, вскоре она скончалась от травмы.