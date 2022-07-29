Сына экс-главы Приангарья приговорили к девяти годам колонии Суд приговорил сына экс-главы Приангарья Левченко к девяти годам колонии общего режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Иркутской области вынес приговор сыну бывшего губернатора региона Андрею Левченко. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в ограничении конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере и приговорен к девяти годам колонии общего режима, сообщает региональная прокуратура.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев, — отмечается в сообщении.

В суде было доказано, что Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы Олег Хамуляк и его зам Антон Рябикин. Намереваясь разделить товарный рынок, Рябикин заключил в Москве соглашение с предприятиями, производящими лифты. Соглашение оказалось картельным сговором, что запрещено законодательством.

Благодаря документу, фирма заключила договора о замене лифтов с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. На этом фигуранты незаконно заработали почти миллиард рублей. Также, используя подложные договора о дополнительных расходах, участники группы Левченко получили еще 55,7 млн рублей.

Всем фигурантам дела вынесены обвинительные приговоры. Так, Хамуляку назначено наказание сроком восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафом в 1,3 млн рублей. Рябикину в колонии общего режима предстоит провести семь лет. Также он оштрафован на 1,3 млн рублей.

Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев, которые подписывали договора, наказаны условно — сроками по четыре года с испытательными сроками по четыре года. Кроме того, они должны оплатить штрафы в размере по 900 тысяч рублей.

Андрей Левченко был задержан 28 сентября 2020 года. Районный суд отправил его в СИЗО. В октябре 2020 Мосгорсуд признал законным арест сына экс-губернатора.