Суд решил сократить срок ареста красноярскому бизнесмену Быкову

https://static.news.ru/photo/d3dc8532-49ca-11eb-8d63-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Красноярский краевой суд принял решение сократить на три дня срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, который был арестован до 24 февраля в рамках уголовного дела об организации убийства по найму предпринимателя Андрея Неколова.

По словам адвоката Алексея Прохорова, соответствующее решение было принято в ходе заседания по апелляции.

Суд сократил срок до 21 февраля, — цитирует адвоката РИА Новости.

Как сообщал СК, Быкова, которому уже предъявлены обвинения в организации убийства, также заподозрили в неуплате налогов. По данным следствия, в 2017-2019 годах он в качестве физического лица недоплатил налогов более чем на 65 млн рублей. Кроме того, в 2017 году бизнесмен на правах индивидуального предпринимателя не уплатил свыше 12 млн рублей. Суд в рамках этого дела арестовал его имущество, кадастровая стоимость которого превышает 81 млн рублей.

Бизнесмена задержали 7 мая по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства. В октябре СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил ему обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.

Также в отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Как писал NEWS.ru, в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.

22 октября экс-депутату смягчили меру пресечения, заменив содержание в СИЗО на домашний арест. Но на следующий день он был задержан, не успев покинуть территорию следственного изолятора, по обвинению в организации ещё одного убийства.