Крымского полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, отправили под домашний арест. Решение вынес Первомайский районный суд республики.
О мере пресечения сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление. Обвиняемому 26 лет, он занимает должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД. 4 января в посёлке Первомайское он совершил наезд на троих пешеходов: двух молодых мужчин и женщину. Сильнее всех пострадал 33-летний пешеход. Он скончался в больнице.
Полицейскому вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
Как писал NEWS.ru, два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области. Ещё пять человек пострадали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен