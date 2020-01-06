https://static.news.ru/photo/6f85f9b2-30a6-11ea-af36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крымского полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, отправили под домашний арест. Решение вынес Первомайский районный суд республики.

О мере пресечения сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление. Обвиняемому 26 лет, он занимает должность начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД. 4 января в посёлке Первомайское он совершил наезд на троих пешеходов: двух молодых мужчин и женщину. Сильнее всех пострадал 33-летний пешеход. Он скончался в больнице.

Полицейскому вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Как писал NEWS.ru, два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области. Ещё пять человек пострадали.