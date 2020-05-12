Суд арестовал бросившего гранату в соседний двор на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/7fb2698a-945e-11ea-96ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд на Ставрополье арестовал мужчину, который бросил в компанию людей в соседнем дворе гранату, сообщили в СК РФ по краю.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В Георгиевском городском округе продолжают работать следователи-криминалисты аппарата Следственного управления, — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в посёлке Приэтокский Георгиевского городского округа. На поступок мужчина решился из-за бытового конфликта: ему не понравился шум от праздника, устроенного соседями.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина, который на Ставрополье бросил к соседям во двор гранату и устроил взрыв, ранее был судим. Он отбывал наказание за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Об этом стало известно 11 мая из пресс-релиза регионального управления СК РФ.