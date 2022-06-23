Студентам-отличникам пообещали ипотеку под 1% в Ростовской области Глава Заксобрания Ростовской области Ищенко: студентам-отличникам предложат ипотеку в регионе под 1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области запустят программу льготного ипотечного кредитования под 1% для выпускников вузов, получивших красный диплом, заявил председатель заксобрания региона Александр Ищенко. По его словам, данный проект начнут реализовывать в конце 2022-го — начале 2023 года. Ищенко уточнил, что эту программу разработал областной Минстрой, сообщает ТАСС.

Эта ипотека должна заработать в конце этого — начале следующего года. Программа готова, ответственное министерство — Минстрой Ростовской области — проработало ее, — заявил Ищенко.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что ростовские власти разрабатывают механизм предоставления льготной ипотеки. По его словам, нужно предусмотреть в соответствующем законе процедуры на случай, если выпускник купил квартиру в ипотеку под 1%, а потом продал ее и уехал из города.

Если человек продал квартиру и уехал, я думаю, правомерно ставить вопрос о возмещении той суммы, которую потратил областной бюджет на эту ипотеку, — заявил Ищенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить национальный строительный проект «Жилье и городская среда» до 2030 года. В его рамках обеспечиваются доступным жильем семьи со средним доходом. Также им предоставляется ипотечный кредит со ставкой менее 8%.