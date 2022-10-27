Стало известно о серьезных потерях ВСУ на Херсонском направлении Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ в силе и технике

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины несут большие потери на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что ситуация на линии разграничения остается без изменений. По словам замглавы области, украинские военные продолжают обстреливать Херсон из РСЗО HIMARS.

На линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ и эшелонов обороны. Укронацисты несут большие потери в силе и технике. Рейхсминистр обороны Украины Резников начинает винить в неудачах наступления укронацистов русскую дорогу и Мать природу, — заявил Стремоусов в своем Telegram-канале.

Ранее Стремоусов сообщил, что администрация региона перемещена на левобережную часть. Он добавил, что все задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются. Замглавы региона отметил, что правобережная часть Херсонской области снабжается необходимыми товарами, а городские службы продолжают работать в специальном режиме.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30. «Смолоть» такую военную мощь, как отметил Арестович, будет крайне тяжело.