«Страшно выходить из дома»: жительница СНТ о нападении цыган в Приморье Жительница СНТ «Спутник» в Новосибирской области заявила, что боится выходить из дома из-за цыган

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

Жительница СНТ «Спутник» в Новосибирской области Елена рассказала в беседе с NEWS.ru, что цыгане, живущие вблизи товарищества, постоянно шумят, мусорят и не реагируют на замечания. По ее словам, мужчины пытались уже делать цыганам замечания, но те в ответ только накидывались толпой с кулаками. Елена сообщила, что вблизи СНТ проживают примерно 300 цыган. Собеседница отметила, что ей и другим местным жителям из-за этого страшно выходить из дома.

Табор находится не далеко от нашего СНТ, поэтому цыгане постоянно крутятся на территории, шумят, мусорят. Им мужчины пытались делать замечания, так они сразу устраивают драку, налетают толпой. Мы вообще боимся что-то сказать, — поделились она.

Женщина подчеркнула, что дети гуляют только на участке либо в сопровождении взрослых, поскольку без совершеннолетних отпускать их на прогулку просто-напросто опасно. Она подчеркнула, что цыгане также не держат своих собак на привязи, из-за чего те бросаются на детей.

Собаки их тоже бегают без поводков, да. Было уже несколько случаев, что кидались на детей, кусали. Цыган тут человек 300, реально страшно приезжать и выходить из дома, — сообщила она.

В апреле в деревне Нижняя Лужна Орловской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В полиции сообщили, что в результате конфликта пострадали девушка и мужчина. Правоохранители возбудили в отношении участников стычки уголовные дела.