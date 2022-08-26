Стало известно, отменят ли выступление Манижи на фестивале казачьей песни Выступление певицы Манижи на фестивале «Александровская крепость» состоится вопреки протесту казаков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Манижа

Российская певица Манижа выступит на фестивале казачьей песни «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края осенью 2022 года, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на фонд «Вольное Дело», ставший организатором мероприятия. Ранее кубанские казаки воспротивились выступлению Манижи в рамках фестиваля после того, как артистка высказалась против проведения СВО на Украине.

Мы надеемся, что услышав результат этого творческого эксперимента, все сомневающиеся убедятся в том, что традиционный казачий фольклор способен вдохновлять и объединять самых разных людей, — рассказали в организационном комитете фестиваля.

В пресс-службе Кубанского казачьего войска ранее появилось сообщение от его представителей. Казаки высказались против выхода Манижи на сцену в рамках фестиваля, пригрозив перестать принимать участие в организации и проведении мероприятия.

Решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента РФ (Владимира Путина. — NEWS.ru) и абсолютного большинства жителей нашей страны, — сообщили в пресс-службе.

Организатор «Александровской крепости» — фонд «Вольное Дело», принадлежащий кубанскому бизнесмену и меценату Олегу Дерипаске.

Ранее Манижа сообщила в соцсетях, что она не будет выступать на предстоящем фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Певица добавила, что ее выступление отменили. Организаторы мероприятия позже подтвердили эту информацию.