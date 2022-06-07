Манижу сняли с фестиваля «Стереолето»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Манижа

Российская певица таджикского происхождения Манижа (Манижа Сангин) сообщила в своих соцсетях, что она не будет выступать на предстоящем фестивале «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Певица добавила, что ее выступление отменили. Организаторы мероприятия позже подтвердили эту информацию.

Меня сняли с фестиваля «Стереолето». Хочу сказать только одно: моя аудитория — это то, в чем я уверена, — написала певица.

Накануне исполнительница дала интервью газете «Коммерсант», в котором заявила, что политику страны не поддерживает, однако уезжать из страны не готова. В ответ публицист Михаил Шахназаров назвал певицу «лицемеркой».

В ряде Telegram-каналов ранее распространялись призывы обращаться к организаторам фестиваля и требовать отмены выступления Манижи в связи с ее позицией по поводу спецоперации российских военных на Украине.

6 июня также стало известно, что исполнитель Макс Корж решил отменить свои концерты в России и Белоруссии. У исполнителя были запланированы концерты 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля — в Новосибирске, а 3 сентября — в Санкт-Петербурге. Причиной отмены концертов Корж назвал конфликт на Украине.