В детском санатории изнасиловали шестилетнего мальчика В Петербурге мать пожаловалась на изнасилование сына в детском санатории

В Санкт-Петербурге мать пожаловалась в полицию на изнасилование ее шестилетнего сына в детском санатории Сестрорецка, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». Информацию передали в Курортный Межрайонный следственный отдел ГСУ СК города.

Как говорится в материале, сначала женщина обратилась вместе с сыном в больницу, а после с заявлением в полиции. По ее словам, в санатории неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. Она просит провести проверку.

Ранее активистка Анастасия Даниленко в своем блоге сообщила, что не дала матери 14-летней заявительницы уговорить ее забрать заявление на родственника-растлителя. Блогер отметила, что присутствовала при очной ставке девочки с подозреваемым. 15 июля предполагаемый педофил был арестован в Санкт-Петербурге.

До этого Санкт-Петербурге задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку. Инцидент произошел вечером 14 июля, около 23:10, у дома № 79/2 на Ленинском проспекте. По данным следствия, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Как сообщила мать пострадавшей, злоумышленник пытался изнасиловать девушку.