Стало известно о взломе сайта аэропорта Пулково «Фонтанка»: на сайте аэропорта Пулково была размещена запрещенная информация

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Пассажиры в Международном аэропорту Пулково

Сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге взломали хакеры, пишет «Фонтанка». По данным издания, на интернет-странице была размещена запрещенная Роскомнадзором информация. В связи с этим газета воздержалось от конкретных формулировок.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы», управляющей аэропортом Пулково, рассказали, что запретное объявление было размещено не больше десяти минут. После этого техподдержка сайта получила доступ к порталу.

На сайте сейчас ведутся технический работы. Объявление провисело не больше десяти минут. Пассажиров просят звонить в call-центр, — сообщили в «Воздушных воротах».

Ранее сообщалось, что 13 сентября в районе 23:00 хакеры подвергли DDoS-атаке официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уточняется, что были зафиксированы попытки внести изменения в ряд информационных сообщений, размещенных на интернет-ресурсе. До 07:00 мск 14 сентября доступ был невозможен.