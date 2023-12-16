Стало известно о результатах тестового рейса в аэропорту Краснодара SHOT: аэропорт Краснодара получил оценку «отлично» по итогам тестового рейса

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Аэропорт Краснодара получил оценку «отлично» от надзорных органов по итогам тестового рейса, сообщает Telegram-канал SHOT. Работники воздушной гавани ожидают разрешения Росавиации на возобновление работы.

В проверочных мероприятиях участвовали авиакомпания «Азимут» и студенты профильных колледжей. Учащиеся были задействованы в симуляции работы всех систем аэропорта, от регистрации на рейс до посадки.

Предполагается, что аэропорт Краснодара возобновит свою работу 25 декабря. Ожидается также скорый запуск международного терминала. Из Краснодара будут летать рейсы в Армению, Турцию и Узбекистан.

Как сообщалось ранее, аэропорт Краснодара принял тестовый рейс накануне. В воздушной гавани совершил посадку самолет Superjet 100, прилетевший из Минеральных вод. Пассажиров на борту лайнера не было.

В Росавиации отметили, что в период приостановки работы аэропорта его модернизировали. Были обновлены навигация для маломобильных пассажиров, вывески и разметка на парковках. Профессиональные навыки сотрудников постоянно поддерживались за счет прохождения программ обучения и повышения квалификации.