Стало известно, где будет лечиться Чибис после операции Губернатора Чибиса переведут в Мурманскую областную больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис, вероятнее всего, будет проходить лечение в Мурманской областной больнице, заявила РИА Новости его пресс-секретарь Лилия Сечкина. По ее словам, главу региона не планируют переводить в Москву.

Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис будет проходить лечение в регионе. Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу, — рассказала Сечкина.

Местный житель напал с ножом на Чибиса после его встречи с жителями города Апатиты. Сразу после происшествия главу региона госпитализировали, в больнице ему провели операцию. Врачи оценили состояние губернатора как тяжелое. По их словам, ему сильно повезло, потому что аорта задета не была.

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области, ранил из табельного оружия омоновец. Отмечается, что сотрудник ОМОНа охранял общественный порядок на встрече главы региона и жителей Апатитов. Задержанному оказали медицинскую помощь в той же больнице, в которую доставили губернатора.

«Коммерсант» писал, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора Мурманской области, оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление.