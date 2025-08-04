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04 августа 2025 в 19:58

Семье погибшей при ДТП с поездом в Ленобласти выплатят 1 млн рублей

Автобус столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области. 4 августа 2025 год Автобус столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области. 4 августа 2025 год Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Семье женщины, погибшей в результате ДТП с участием туристического автобуса и товарного поезда в Ленинградской области, выплатят 1 млн рублей, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, помощь окажут и власти Тутаевского округа, откуда выехал автобус.

К сожалению, от полученных травм погибла женщина. От правительства региона направим семье выплату в размере миллиона рублей. Поможет и администрация Тутаевского округа, — написал Евраев.

По его информации, всего в больницах Ленинградской области оказались 14 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. Автобус вез паломников из Тутаева в монастырь Александра Свирского. По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Предварительной причиной назвали выезд автобуса на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

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