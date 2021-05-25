Стали известны подробности содержания под стражей казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/978ef830-bd47-11eb-9d26-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Напавший на казанскую школу № 175 Ильназ Галявиев находится один в двухместной камере СИЗО без мебели из-за склонности к суициду. Об этом сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на свои источники.

В камере, где сидит бывший студент, нет кроватей, унитаза, раковины. Оставлен только матрас.

Всё убрали, потому что Галявиев склонен к суициду, — цитирует издание источник.

При этом у стрелявшего всегда открыта форточка, через которую в камеру обычно передают еду. Напротив неё дежурит вооружённый спецназовец. Он наблюдает за подозреваемым и готов оперативно среагировать на любую внештатную ситуацию.

Кроме того, в правоохранительных органах рассказали, что родители Галявиева не посещают его и не передают посылок и денег. Подозреваемый не может делать покупки в тюремном магазине.

Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана произошло вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и предъявили обвинение.

Ранее родители учеников школы № 175 сообщили, что следствие якобы снимает с их детей процессуальный статус потерпевших по делу о массовом убийстве и переводит в свидетели. По их словам, соответствующая разнарядка по линии Следственного комитета была спущена из Москвы. При этом силовики считают, что родители возмущены этим обстоятельством, так как хотят получить денежные компенсации.