Стали известны подробности о пострадавших при крушении вертолета Ми-8 Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-8 получили ожоги 90% тела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash. Они получили ожоги 90% тела.

Поданным канала, на борту вертолета находились 16 человек. Они возвращались с Белухи – самой высокого горной вершины Сибири.

Авария произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», при заходе на посадку задел электрические провода, упал и загорелся. По данным МЧС, на его борту были 13 человек, шестеро из них погибли.

В конце июня вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Павловске Воронежской области. При этом пострадал один человек. Еще ранее похожий случай произошел в Якутии. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал.

В мае вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Приморском крае. При этом он оборвал линию электропередачи, обесточив станцию «Транснефти». Авария произошла в труднодоступном месте, сотрудникам компании понадобилась два дня, чтобы добраться туда. К этому времени пилот вертолета исчез.