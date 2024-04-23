Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью Минобороны: российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена около 21:50 мск.

Около 21:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также сообщали, что в ночь с 19 на 20 апреля были пресечены массированные попытки ВСУ ударить по территории страны с помощью беспилотников. По данным МО, наиболее масштабная атака планировалась на Белгородскую область — там средства ПВО уничтожили 26 украинских дронов.

До этого дежурные силы ПВО в Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, Киев попытался атаковать регион 19 апреля около 18:50 мск.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших при атаке ВСУ на село Ясные Зори. Раненых местных жителей экстренно доставили в областную клиническую в больницу, им оказали необходимую медицинскую помощь, уточнил глава региона.