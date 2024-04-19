Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в российском регионе Минобороны: силами ПВО в Белгородской области уничтожен беспилотник ВСУ

Фото: МО РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны в Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России. По данным военного ведомства, Киев попытался атаковать регион около 18:50 мск.

Около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Ясные Зори Белгородского района, в результате пострадали две местные жительницы, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, одна из них получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, другая — осколочные ранения нижней конечности.

До этого Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Белгороде. В небе над городом было сбито 25 воздушных целей. Пострадавших нет, в нескольких частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, также были повреждены складские помещения.