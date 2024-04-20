Предотвращена массированная атака дронов ВСУ на восемь регионов России МО: за ночь над регионами РФ были уничтожены и перехвачены 50 БПЛА

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В ночь с 19 на 20 апреля были пресечены массированные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа в восьми регионах России, сообщило Минобороны РФ. Самый масштабный удар нанесли по Белгородской области.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА из которых: 26 — над территорией Белгородской области; 10 — над территорией Брянской области; восемь — над территорией Курской области; два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей, — говорится в публикации военного ведомства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались окопаться вблизи границы с Белгородской областью, но были вовремя обнаружены аэроразведкой. Их уничтожил расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы.

В ближайшее время в зону СВО отправятся легковозводимые конструкции из гофрированного металлического листа, рассказал ранее директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. Они смогут защитить российских военнослужащих от осколочно-фугасного воздействия снарядов, авиабомб и минометного огня.

Инженерно-саперная бригада группировки войск «Центр» обезвредила в Авдеевке более двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывных устройств, растяжек и скрытых мин-ловушек, заявили ТАСС в Минобороны РФ. Специалисты обследуют местность с помощью современных миноискателей.