Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Ясные Зори Белгородского района, в результате пострадали две местные жительницы, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, одна из них получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, другая — осколочные ранения нижней конечности.