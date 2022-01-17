Средняя стоимость комнаты в Санкт-Петербурге выросла до 3 млн рублей

С 2022 года средняя стоимость комнаты в Санкт-Петербурге превысила отметку в 3 млн рублей из расчёта 151,1 тыс. рублей за квадратный метр. Самым дорогим районом города стал Адмиралтейский: желающим купить там недвижимость придётся заплатить в среднем 176 тыс. рублей за квадратный метр, сообщают «Невские Новости».

Средняя стоимость комнаты в январе 2022 года преодолела отметку в 3 млн рублей (3,01 млн руб), а средняя стоимость в пересчёте за 1 кв. м. составляет 151,1 тыс. рублей, — пишет издание.

По имеющимся данным, в январе на продажу выставили около 1567 комнат, при этом больше всего лишиться недвижимости стремятся жители Центрального района Санкт-Петербурга: 388 продающихся объектов расположены именно там. Отмечается, что наиболее низкая цена на комнату зафиксирована в Красногвардейском районе. Желающие смогут приобрести там комнату всего за 2,4 млн рублей.

Ранее аналитики предупредили россиян о росте цен на жильё в 2022 году. Они считают, что на рынок недвижимости в РФ влияет политика Центрального банка, который в декабре 2021 года в седьмой раз повысил ключевую ставку — до 8,5% годовых.