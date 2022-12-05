Спасатели предупредили об угрозе новых обрушений дома в Нижневартовске

Фото: AP/ТАСС

В пятиэтажном доме в Нижневартовске, где взорвался газ, возможны новые обрушения, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, особую опасность представляют стены между третьим и четвертым подъездами.

Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок — несущие стены между третьим и четвертым подъездами, — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты приступят к обследованию дома в понедельник, 5 декабря.

Ранее сообщалось, что взрыв газа привел к обрушению второго и третьего этажей в доме. Глава МЧС Александр Куренков назвал образовавшийся завал серьезным. По его словам, сначала спасателям нужно разобрать крышу, а потом уже поэтажно спускаться к основному завалу и извлекать всех, кто там может оставаться. Министр рассказал, что спасатели постоянно устраивают минуты тишины, а в поиске людей задействованы кинологи с собаками.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел накануне вечером. В результате погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе веден режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.