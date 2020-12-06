Сотрудники МВД встретились с итальянцем, попросившим Путина о гражданстве

https://static.news.ru/photo/6c10a2de-37c4-11eb-9ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Итальянец Валерио Дзанетти, попросивший президента России Владимира Путина о гражданстве РФ, встретился с представителями МВД по Красноярскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Беседа Дзанетти с Путиным произошла в рамках видеовстречи главы государства с волонтёрами и победителями конкурса «Доброволец России —2020». Валерио признался, что мечтает получить российское гражданство. Путин отметил, что этот вопрос решит «с удовольствием».

В воскресенье, 6 декабря, с ним встретилась начальник УВМ ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Елена Сидельникова. Она разъяснила итальянцу порядок приёма в гражданство РФ и список необходимых для этого документов.

Достигнута договорённость, что итальянский волонтёр в ближайшее время представит все документы, после чего вопрос о его приёме в гражданство Российской Федерации будет рассмотрен в возможно короткий срок, — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Валерио Дзанетти уже восемь лет живёт в Красноярском крае. В течение нескольких лет он преподавал иностранные языки в одном из городских вузов, также он является активным участником волонтёрского движения. В частности, он помогал пожилым людям, находившимся на самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден готовится подать в ближайшее время заявление на получение российского гражданства. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.