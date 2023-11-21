Соцработница зарезала своего сожителя-подчиненного в квартире подопечного SHOT: соцработница убила сожителя-подчиненного в квартире инвалида в Люберцах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в подмосковных Люберцах 48-летняя женщина, оказывающая услуги по уходу за пожилыми и больными людьми, убила своего сожителя-подчиненного в квартире одного из подопечных. По данным канала, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленница схватила нож и ударила оппонента в живот. Мужчина умер на месте происшествия.

Трагедия развернулась во время визита убитого к пенсионеру-инвалиду, за которым мужчина ухаживал последние шесть лет. Его возлюбленная также пришла в квартиру подопечного, чтобы проверить, как ее сотрудник справляется с обязанностями. Что именно спровоцировало конфликт, неизвестно, однако в итоге женщина схватилась за холодное оружие.

После совершенного преступления соцработница вызвала полицию и пыталась выдать произошедшее за нападение неизвестных, которые якобы вломились в квартиру инвалида до ее прихода. Пенсионер ничего объяснить не мог из-за здоровья — он не осознавал того, что случилось.

Однако прибывшие на место правоохранители быстро установили причастность женщины к убийству. Соцработницу задержали, против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция города Шахты задержала местную жительницу, которая подозревается в убийстве своей знакомой. Погибшая недавно окончила университет и работала следователем в СИЗО. Согласно версии следствия, в ходе конфликта 24-летней девушке нанесли множественные удары ножом. От полученных ран она скончалась на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело.