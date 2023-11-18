В Шахтах зарезали девушку-следователя Жительница Шахт убила знакомую-следователя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция города Шахты задержала местную жительницу, которая подозревается в убийстве своей знакомой, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ростовской области. По данным Telegram-канала Don Mash, погибшая недавно окончила университет и работала следователем в СИЗО.

Согласно версии следствия, в ходе конфликта 24-летней девушке нанесли множественные удары ножом. От полученных ран она скончалась на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной. Расследование продолжается.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении жителя Курской области, который убил мать, жену и дочь. Убийство произошло на хуторе Сеймский. По версии следствия, причиной преступления стали «внезапно возникшие неприязненные отношения» в семье. Правоохранители установили, что подозреваемый нанес членам семьи множественные ножевые ранения, они скончались на месте.

Ранее в московской Коммунарке произошла смертельная драка, в ходе которой зарезали 43-летнего мужчину. Погибший получил три ножевых ранения. Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался уроженец Биробиджана.